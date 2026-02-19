15:36  20 лютого
На Київщині Ford і вантажівка врізалися у відбійник: постраждала пасажирка
15:24  20 лютого
На вихідних в Україні очікується до 16 градусів морозу
11:58  20 лютого
У Харкові чоловік змінив стать і через суд домігся виключення з військового обліку
19 лютого 2026, 13:36

Тепло, сміх і пам'ять: як на Вінниччині підтримують родини Захисників

19 лютого 2026, 13:36
Фото: ГО "Захист держави"
У селі Мар'янівка Вінницької області на "Долині УБД" відбулася подія, яка стала справжнім простором тепла, пам'яті та єдності

Як інформує RegioNews, організував захід Гайсинський районний осередок ГО "Захист держави".

Він об'єднав родини загиблих Захисників, зниклих безвісти, ветеранів, військовослужбовців та їхніх близьких у щирому колі підтримки.

Зустріч стала "островом безпеки" для тих, хто переживає втрату або тривалий стрес, де можна відчути розуміння, підтримку та людське тепло.

Для дітей та родин працювали майстер-класи:

  • Малювання піском – світлі картини, створені маленькими руками.
  • Створення банеру пам’яті – валентинки з фотографіями загиблих і зниклих безвісти.
  • Вікторини для дітей та молоді – пізнавально і весело.

Для багатьох дітей це був шанс хоча б на кілька годин відволіктися від війни, насолодитися сміхом, іграми та відчути підтримку й безпеку.

Також гостей частували гарячою юшкою, приготованою просто неба.

ГО "Захист держави" наголошує, що подібні заходи створюють простір пам’яті, підтримки та єдності для тих, хто цього потребує.

Нагадаємо, у Тернополі стартував новий проєкт для захисників та їхніх близьких, який ініціювала ГО "Захист держави". Йдеться про заняття із танго. Їх проводить професійна хореографиня.

ветерани Вінницька область діти загиблі військові підтримка родичі військовослужбовців громадська організація Захист Держави
