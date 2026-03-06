На Дніпропетровщині доглядальниця пограбувала пенсіонерку

Фото: Нацполіція

Інцидент стався 28 лютого у П'ятихатках. Там 48-річна жінка проникла до будинку пенсіонерки, за якою раніше вона доглядала

Як з'ясували правоохоронці, раніше 48-річна жінка доглядала за пенсіонеркою. Тому вона знала, де зберігається ключ до будинку, і змогла проникнути туди. Коли вона увійшла до помешкання, то прикрила обличчя літньої жінки подушкою, забрала награбоване та втекла.

Правоохоронці затримали зловмисницю. Тепер їй загрожує до десяти років ув'язнення.

