На Дніпропетровщині доглядальниця пограбувала пенсіонерку
Інцидент стався 28 лютого у П'ятихатках. Там 48-річна жінка проникла до будинку пенсіонерки, за якою раніше вона доглядала
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Як з'ясували правоохоронці, раніше 48-річна жінка доглядала за пенсіонеркою. Тому вона знала, де зберігається ключ до будинку, і змогла проникнути туди. Коли вона увійшла до помешкання, то прикрила обличчя літньої жінки подушкою, забрала награбоване та втекла.
Правоохоронці затримали зловмисницю. Тепер їй загрожує до десяти років ув'язнення.
Нагадаємо, раніше в Херсоні чоловік пограбував та зґвалтував 51-річну жінку. Його затримали правоохоронці, коли почули крики постраждалої.
