На Миколаївщині скажений пес напав на людей

Ілюстративне фото

Станом на 26 лютого спеціалісти зафіксували 23 звернення жителів Миколаївської області щодо укусів тварин. Зокрема, є випадок укусів тварини зі сказом

Про це повідомляє "Миколаївська правда", передає RegioNews.

Інцидент стався у селі Іванівка Куцурубської громади. 16 лютого там підтвердили сказ у домашнього собаки. Він покусав двох людей, а після цього загинув. Постраждалих госпіталізували, зараз вони проходять курс антирабічного лікування.

"Сказ передається через укуси, подряпини чи попадання слини інфікованої тварини на пошкоджену шкіру чи слизові. Небезпечними можуть бути як дикі, так і домашні тварини, особливо якщо вони не вакциновані", - нагадують спеціалісти.

Нагадаємо, раніше на Волині скажений бродячий кіт подряпав п'ятьох місцевих жителів, після чого в населеному пункті запровадили 60-денний карантин.