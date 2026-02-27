Стало відомо, скільки українців зареєструвалися на обстеження за програмою "Скринінг здоров’я 40+"

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Десятки тисяч українців, старші 40 років, вже отримали гроші для проходження медичного огляду за державною програмою скринінгу здоровʼя

Як передає RegioNews, про це повідомила прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, держава вже нарахувала 108 мільйонів гривень на рахунки 54 тисячам українців, які зареєструвалися для проходження обстеження в Дії.

"Перші 1156 українців уже пройшли Скринінг 40+. Приймають учасників понад 1500 закладів охорони здоровʼя. Вони пройшли верифікацію Міністерства охорони здоровʼя і розміщені на порталі програми", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 1 січня 2026 року стартував скринінг здоров’я 40+ в Дії. Це програма раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та проблем ментального здоровʼя.