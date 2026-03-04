18:45  04 березня
У Києві аферист вкрав у пенсіонерки гроші "на похорон" живої сусідки
На Хмельниччині чоловік викинув собаку з 7-го поверху: йому загрожує до 8 років
Смертельна ДТП на Вінниччині: легковик перетворився на купу металу
04 березня 2026, 20:14

Смерть 55-річної жінки на Тернопільщині: поліція розслідує дії лікарів

04 березня 2026, 20:14
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Слідчі Кременеччини розпочали розслідування за фактом неналежного виконання обов'язків медиками, що призвело до смерті 55-річної жінки

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що в соцмережах жителька одного із сіл Кременеччини звинуватила лікарів у смерті своєї матері, 1970 року народження. Публікацію помітили слідчі та запросили заявницю до підрозділу поліції, щоби з'ясувати деталі події.

Потерпіла офіційно виклала всі обставини у письмовій заяві.

За словами заявниці, вона наполягала на додатковому обстеженні та перевезенні матері до медичного закладу в Тернополі, проте лікарка відмовляла, стверджуючи, що в цьому немає потреби.

Жінка померла 16 лютого. За даним фактом слідчі розпочали провадження за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником).

Наразі триває досудове розслідування, у межах якого поліцейські:

  • встановлюватимуть усі обставини події,
  • призначать необхідні експертизи,
  • нададуть правову оцінку діям медичних працівників.

Нагадаємо, правоохоронці завершили розслідування та передали до суду справу стосовно двох акушерок-гінекологинь пологового відділення Острозької лікарні в Рівненській області. Їх звинувачують у недбалості, що призвела до загибелі новонародженої дівчинки.

Тернопільська область лікарі жінка мати поліція розслідування
