Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи

фото: taisia_onofriichuk/Instagram

Українська художня гімнастка Таїсія Онофрійчук увійшла до топ-5 претенденток на звання найкращої гімнастки за версією European Gymnastics

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на NV.

Упродовж сезону 17-річна уродженка Києва виграла загальний залік Кубка світу, а також стала чемпіонкою Європи у багатоборстві – це перше таке золото для України з 1997 року.

Таїсія Андріївна Онофрійчук – українська художня гімнастка. Абсолютна чемпіонка Європи 2025 року в індивідуальному багатоборстві, срібна призерка юніорського чемпіонату світу у вправі з булавами. Майстер спорту міжнародного класу.

