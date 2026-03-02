14:06  02 березня
02 березня 2026, 14:06

На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей

02 березня 2026, 14:06
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У слідчому ізоляторі помер 72-річний чоловік, якого підозрювали у вбивстві п'яти людей

Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура, передає RegioNews..

Зазначається, що чоловікові стало зле ввечері 27 лютого, і медики не змогли врятувати його життя.

За даними експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність.

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, у разі смерті підозрюваного кримінальне провадження закривається (п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК). Прокурор виносить постанову про закриття.

Однак, якщо близькі родичі наполягають на невинуватості померлого, провадження може продовжуватися для його реабілітації.

Нагадаємо, 10 лютого о 4-й ранку до поліції надійшло повідомлення про конфлікт у приміщенні колишньої школи в селі Судобичі Дубенського району, де проживають переселенці з тимчасово окупованих територій. На місці події поліцейські виявили п'ятьох загиблих – трьох жінок і двох чоловіків віком від 56 до 81 року з ознаками насильницької смерті.

Як відомом, чоловіку повідомили про підозру та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

02 березня 2026
