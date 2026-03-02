Начальник Хустського ТЦК Вихристюк вийшов під заставу у справі "Оберіг"

Фото: Telegram/Віталій Глагола

Полковник Сергій Вихристюк, якого підозрюють у незаконному втручанні в роботу системи "Оберіг", залишив СІЗО

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола, передає RegioNews.

Зазначається, що за очільника Хустського ТЦК внесли заставу у розмірі 266 000 гривень.

Раніше рішення про заставу ухвалила суддя Ужгородського міськрайонного суду Констанція Бенца.

Вихристюка підозрюють у маніпуляціях із реєстром "Оберіг". За версією слідства, він безпідставно знімав військовозобов’язаних із розшуку.

За даними правоохоронців, задокументовано щонайменше п'ять випадків, коли за 1500 доларів людей видаляли з бази розшуку ТЦК.

Тепер, після внесення застави, полковник перебуватиме під процесуальними обов'язками до завершення розслідування.

