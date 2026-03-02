17:10  02 березня
На Прикарпатті чиновниця з відділу освіти "подарувала" собі премій на сотні тисяч
14:06  02 березня
На Рівненщині у СІЗО помер підозрюваний у вбивстві п'яти людей
12:14  02 березня
Спортсменка із Києва претендує на звання найкращої гімнастки Європи
UA | RU
UA | RU
02 березня 2026, 17:10

На Прикарпатті чиновниця з відділу освіти "подарувала" собі премій на сотні тисяч

02 березня 2026, 17:10
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

На Прикарпатті викрили 48-річну жінку. Вона була керівницею відділу освіти Городенки

Про це повідомляє Івано-Франківська область, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що колишня керівниця відділу освіти самостійно видавала та підписувала накази про нарахування собі премій. При цьому зауважується, що рішення про премії має право ухвалювати виключно міський голова.

У 2022-2024 роки жінка підписала наказів про виплату премій і винагород у розмірі повного посадового окладу або середньомісячної заробітної плати — з нагоди свят, за підсумками кварталів та року. Загалом бюджет втратив через це понад 380 тисяч гривень.

"Слідчі інкримінують експосадовиці ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Наразі обвинувальний акт за процесуального керівництва Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури скеровано до суду", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у справі про розкрадання продуктів на понад 3 млн грн на Київщині ДБР викрило командира частини, як організатора схеми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
розкрадання коштів поліція Івано-Франківська область
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
Проковтнув побутову хімію: у Львові лікарі врятували 3-річного хлопчика
02 березня 2026, 19:57
На Запоріжжі підліток сів за кермо мотоциклу та потрапив у ДТП
02 березня 2026, 19:45
На Волині сержант військового вишу побив курсанта і втік зі служби
02 березня 2026, 19:40
Відключення світла 3 березня: якими будуть обмеження
02 березня 2026, 19:30
Начальник Хустського ТЦК Вихристюк вийшов під заставу у справі "Оберіг"
02 березня 2026, 19:19
Українські військові вдарили по центру космічного зв’язку та об’єкти ППО ворога в Криму і на ТОТ
02 березня 2026, 18:55
Житель Сумщини передавав росіянці дані про ЗСУ
02 березня 2026, 18:45
Атака РФ на Запорізький район: зруйновано будинки, троє людей постраждали
02 березня 2026, 18:36
На Дніпропетровщині росіяни вдарили по приміському поїзду: одна людина загинула, дев'ять поранені
02 березня 2026, 18:12
"Нафтогаз України" отримав оновлену наглядову раду: хто увійшов до складу
02 березня 2026, 17:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Всі публікації »
Валерій Чалий
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »