На Прикарпатті чиновниця з відділу освіти "подарувала" собі премій на сотні тисяч

На Прикарпатті викрили 48-річну жінку. Вона була керівницею відділу освіти Городенки

Про це повідомляє Івано-Франківська область, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що колишня керівниця відділу освіти самостійно видавала та підписувала накази про нарахування собі премій. При цьому зауважується, що рішення про премії має право ухвалювати виключно міський голова.

У 2022-2024 роки жінка підписала наказів про виплату премій і винагород у розмірі повного посадового окладу або середньомісячної заробітної плати — з нагоди свят, за підсумками кварталів та року. Загалом бюджет втратив через це понад 380 тисяч гривень.

"Слідчі інкримінують експосадовиці ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. Наразі обвинувальний акт за процесуального керівництва Городенківського відділу Коломийської окружної прокуратури скеровано до суду", - повідомили в поліції.

