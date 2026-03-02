У Києві посеред дня викрали людину

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці викрали людину. Сталося це на очах у водіїв та перехожих

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Київ ІНФО.

Інцидент стався на вулиці Бойчука.

Зазначається, що троє осіб в цивільному та одна у формі поліцейського силоміць заштовхали чоловіка в цивільну автівку.

Швидше за все, чоловік став черговою жертвою "бусифікації".

Як повідомлялось, у Києві сталася масова сутичка між ТЦК і цивільними. Інцидент стався наприкінці лютого на Куренівському ринку.