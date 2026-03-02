Проковтнув побутову хімію: у Львові лікарі врятували 3-річного хлопчика

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Львові лікарі врятували 3-річного хлопчика, який випадково проковтнув побутовий засіб для очищення техніки від жиру

Про це повідомили в Центрі дитячої медицини львівського "Охматдиту", передає RegioNews.

Через хімічний опік стравоходу дитина опинилася у вкрай важкому стані: не могла їсти, страждала від болю та блювання. Малюка госпіталізували до відділення інтенсивної терапії.

Торакальні хірурги провели операцію з виведення гастростоми – штучного отвору, що сполучає шлунок із передньою черевною стінкою, через який дитина отримує їжу, воду та ліки. Внаслідок опіку у хлопчика розвинувся критичний стеноз – значне звуження стравоходу.

Мультидисциплінарна команда провела серію балонних дилатацій — малоінвазивних ендоскопічних втручань, під час яких звужену ділянку поступово розширюють без розрізів спеціальним балоном.

"Це була складна, тривала та поетапна робота, але завдяки злагодженим діям команди нам вдалося уникнути великої травматичної операції", – зазначив керівник Клініки торакальної хірургії та реконструктивної урології у дітей лікарні "Охматдит" Олег Ленів.

Зараз хлопчик знову може самостійно їсти, активно росте та добре почувається.

Медики закликали батьків зберігати хімічні речовини у недоступних для дітей місцях та негайно звертатися до лікарні у разі проковтування.

Нагадаємо, нещодавно в Івано-Франківській лікарні врятували 7-річного хлопчика, який проковтнув батарейку. Це спричинило серйозне пошкодження внутрішніх органів дитини.