В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
Учасниками конфлікту стали двоє військовослужбовців групи оповіщення ТЦК. Суперечка завершився стріляниною
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.
Як зазначається, інцидент стався 26 лютого на вулиці Чорноморського козацтва. Конфлікт мав внутрішній характер, і в результаті один із військових зробив постріл у повітря холостим патроном.
"Табельна зброя не застосовувалась, постраждалих внаслідок інциденту немає. Поширена в мережі інформація про нібито "стрілянину по людях, які втікали" є недостовірною, маніпулятивною та спрямованою на дискредитацію мобілізаційних заходів", – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялось, в Одесі чоловік вдарив ножем працівника ТЦК. Інцидент стався на початку лютого.
