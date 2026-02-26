В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Як зазначається, інцидент стався 26 лютого на вулиці Чорноморського козацтва. Конфлікт мав внутрішній характер, і в результаті один із військових зробив постріл у повітря холостим патроном.

"Табельна зброя не застосовувалась, постраждалих внаслідок інциденту немає. Поширена в мережі інформація про нібито "стрілянину по людях, які втікали" є недостовірною, маніпулятивною та спрямованою на дискредитацію мобілізаційних заходів", – йдеться у повідомленні.

