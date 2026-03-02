На Рівненщині будуть судити лікаря через смерть пацієнта

Ілюстративне фото

На Рівненщині перед судом постане лікар через неналежне виконання службових обов'язків. Внаслідок цього помер пацієнт

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Влітку 2023 року медики швидкої допомоги доставили до лікарні 55-річного чоловіка. Під час огляду пацієнта лікар недооцінив його стан, діагностував забої і призначив амбулаторне лікування, коли чоловік відмовився від госпіталізації.

Через вісім днів чоловіка госпіталізували вже у важкому стані. Чотири доби медики боролись за його життя, проте, на жаль, він помер. Судово-медична експертиза показала, що смерть настала внаслідок набрякання головного мозку та припинення функцій центральної нервової системи, зупинки серця і дихання.

"Поліцейські встановили, що під час первинного огляду 37-річний лікар неналежно виконав свої професійні обов’язки: не у повній мірі оцінив ризики, не запідозрив у пацієнта наявність черепно-мозкової травми та не призначив необхідних досліджень, через що потерпілий і помер", - повідомили в поліції.

Тепер лікарю повідомили про підозру. Найближчим часом він постане перед судом.

Нагадаємо, в Одесі двом лікарям приватної клініки повідомили про підозру у неналежному лікуванні, яке призвело смерті пацієнта. За даними одеських ЗМІ, йдеться про Аднана Ківана, який помер у жовтні 2024 року на 62 році життя.