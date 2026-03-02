На Львівщині зіткнулись дві вантажівки: є загиблий

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Попередньо, зіткнулись вантажівка Volvo, за кермом якої був 30-річний житель Львівщини, та вантажівка MAN, за кермом якої був 59-річний житель Дніпропетровщини. Внаслідок ДТП водій MAN помер в кареті швидкої допомоги. Другого водія госпіталізували.

"За цим фактом слідчі відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами до 3 років або без такого", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві Голосіївський районний суд виніс вирок 22-річній жінці, засудивши її до 11 років позбавлення волі за смертельну ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей. Крім того, її позбавили права керувати транспортними засобами на 10 років.