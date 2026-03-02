У Києві 52-річний чоловік напоїв та зґвалтував неповнолітню дівчинку

Ілюстративне фото

У столиці будуть судити чоловіка за сексуальне насильство. Його жертвою стала 16-річна киянка

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався у грудні. Тоді 16-річну киянку 52-річний чоловік запросив до себе додому. Там він напоїв її алкоголем та зґвалтував. У поліцію повідомили, що біля будинку в Дарницькому районі на землі лежала непритомна дівчина. Коли правоохоронці приїхали, неповнолітня розповіла їм про те, що з нею сталось.

З'ясувалось, що після зґвалтування дівчина вирвалась з рук зловмисника та вибігла на вулицю, де її виявив випадковий перехожий. Зловмиснику вже повідомлено про підозру.

"Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. На час слідства підозрюваний перебував під вартою. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

