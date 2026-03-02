17:10  02 березня
02 березня 2026, 20:15

У Києві 52-річний чоловік напоїв та зґвалтував неповнолітню дівчинку

02 березня 2026, 20:15
Ілюстративне фото
У столиці будуть судити чоловіка за сексуальне насильство. Його жертвою стала 16-річна киянка

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Інцидент стався у грудні. Тоді 16-річну киянку 52-річний чоловік запросив до себе додому. Там він напоїв її алкоголем та зґвалтував. У поліцію повідомили, що біля будинку в Дарницькому районі на землі лежала непритомна дівчина. Коли правоохоронці приїхали, неповнолітня розповіла їм про те, що з нею сталось.

З'ясувалось, що після зґвалтування дівчина вирвалась з рук зловмисника та вибігла на вулицю, де її виявив випадковий перехожий. Зловмиснику вже повідомлено про підозру.

"Наразі поліцейські завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. На час слідства підозрюваний перебував під вартою. За вчинене йому загрожує до 12 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Запоріжжі судитиму чоловіка, який кілька років ґвалтував дитину співмешканки. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
