Зеленский анонсировал кадровые изменения в СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал чистки в Службе безопасности
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на заявление Зеленского в Telegram.
По словам украинского лидера, 16 февраля он заслушал доклад и.о. главы СБУ Евгения Хмары и его заместителя Александра Поклада.
"Нужны жесткие действия и реально полностью сильная Служба безопасности Украины. Я ожидаю результатов", – заявил Зеленский.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые чиновники в войну недостаточно делают для украинцев.
Зеленский заявил, что большинство украинцев против выборовВсе новости »
15 февраля 2026, 16:21Зеленский назвал самый большой компромисс, на который может пойти Украина в переговорах с РФ
13 февраля 2026, 23:04Мирное соглашение между Украиной и РФ: Трамп призвал Зеленского к действиям
13 февраля 2026, 21:22
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
В Украине более чем на четверть выросло количество погибших от ударов РФ мирных жителей
16 февраля 2026, 23:01На Львовщине пограничники обнаружили тайник с "Айфонами" на 700 тысяч гривен
16 февраля 2026, 22:33Украинская делегация прибыла в Швейцарию для трехсторонних переговоров с США и РФ
16 февраля 2026, 22:02Россияне почти полностью захватили Мирноград в Донецкой области
16 февраля 2026, 21:12РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу
16 февраля 2026, 20:44Суд оставил эксминистра энергетики Галущенко под стражей
16 февраля 2026, 20:19Полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП во Львове
16 февраля 2026, 20:09Как в Украине будут отключать свет 17 февраля
16 февраля 2026, 19:33Суд снял арест с части имущества Тимошенко и ее мужа
16 февраля 2026, 19:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Все блоги »