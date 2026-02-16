15:11  16 лютого
16 лютого 2026, 14:02

"Реабілітаційний центр" на Київщині: понад 50 людей утримували проти волі

16 лютого 2026, 14:02
Фото: Національна поліція
У Київській області правоохоронці викрили злочинну групу, яка під прикриттям реабілітаційного центру для людей з алко- та наркозалежністю утримувала 58 осіб і примушувала їх до тяжкої фізичної праці

Про це повідомила Національна поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що організував схему керівник громадської організації, до протиправної діяльності залучив свого співзасновника, трьох "наглядачів-охоронців" та ще дев’ятьох осіб.

Постраждалих піддавали психологічному тиску, побоям і силоміць вводили седативні препарати. Людей змушували працювати на земельних ділянках, у будівництві та заготівлі деревини. За це зловмисники отримували гроші від замовників.

Правоохоронці провели обшуки у приміщеннях "реабілітаційного центру", житлі та транспорті фігурантів. Було вилучено:

  • документи,
  • електронні носії,
  • печатки фіктивних підприємств,
  • транспортні засоби,
  • незареєстровану зброю,
  • гроші та сильнодіючі препарати.

Під час розслідування врятовано 16 постраждалих, серед яких один неповнолітній. Їм надають допомогу соціальні служби, правозахисники та громадські організації, вирішується питання присвоєння статусу постраждалих від торгівлі людьми.

Трьом учасникам групи повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 149 КК України (торгівля людьми) та ч. 2 ст. 127 КК України (катування). Санкція статей передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині викрили банду, яка втягувала людей у трудове рабство. Зловмисники шукали та вербували соціально незахищених людей. Потім вони перевозили їх до Одеської області, обіцяючи безкоштовне житло, харчування і працевлаштування.

