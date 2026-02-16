11:20  16 лютого
16 лютого 2026, 10:54

На Миколаївщині через танення снігу та дощі підтоплено 17 населених пунктів

16 лютого 2026, 10:54
Фото: ДСНС Миколаївщини
Унаслідок інтенсивного танення снігу та рясних дощів у низці громад Миколаївська область зафіксовано підтоплення присадибних ділянок

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області, передає RegioNews.

Найбільше постраждали населені пункти Арбузинської, Кам’яномостівської, Кривоозерської, Синюхинобрідської, Доманівської, Мостівської та Казанківської громад у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах.

До Служби порятунку надійшло 23 повідомлення про підтоплення 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах.

До ліквідації наслідків залучено:

  • 25 рятувальників;
  • 14 одиниць спеціальної техніки;
  • 9 мотопомп.

Також працювала техніка комунальних підприємств та місцевих пожежних охорон сіл Мостове і Маринівка.

Наразі підтопленими залишаються присадибні ділянки та житлові будинки у селі Кумарі Кам'яномостівської громади Первомайського району. На місці працюють 13 рятувальників, 5 мотопомп та 2 одиниці техніки ДСНС, а також техніка приватного підприємства.

Нагадаємо, тим часом вранці 16 лютого у Києві сильний снігопад спричинив значні затори та дорожні пригоди, що ускладнило рух транспорту в місті та на під’їздах до столиці

13 лютого 2026
07 серпня 2025
