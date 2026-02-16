На Миколаївщині через танення снігу та дощі підтоплено 17 населених пунктів
Унаслідок інтенсивного танення снігу та рясних дощів у низці громад Миколаївська область зафіксовано підтоплення присадибних ділянок
Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області, передає RegioNews.
Найбільше постраждали населені пункти Арбузинської, Кам’яномостівської, Кривоозерської, Синюхинобрідської, Доманівської, Мостівської та Казанківської громад у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах.
До Служби порятунку надійшло 23 повідомлення про підтоплення 49 присадибних ділянок у 17 населених пунктах.
До ліквідації наслідків залучено:
- 25 рятувальників;
- 14 одиниць спеціальної техніки;
- 9 мотопомп.
Також працювала техніка комунальних підприємств та місцевих пожежних охорон сіл Мостове і Маринівка.
Наразі підтопленими залишаються присадибні ділянки та житлові будинки у селі Кумарі Кам'яномостівської громади Первомайського району. На місці працюють 13 рятувальників, 5 мотопомп та 2 одиниці техніки ДСНС, а також техніка приватного підприємства.
