В США убили 21-летнюю украинку-беженку: все подробности трагедии

Екатерина Товмаш. Фото: Instagram Михаила Товмаша

14 февраля в штате Северная Каролина 21-летнюю украинскую беженку Екатерину Товмаш и ее 28-летнего партнера застрелили в частном доме

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на полицию и брата погибшей, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что подозреваемым бывший парень девушки, 25-летний Калеб Гайден Фосно. Он прибыл из штата Огайо и незаконно проник в дом ночью. В доме находились младшие дети семьи – две сестры школьного возраста и шестилетний брат.

По данным следствия, Фосно разбудил детей и заставил мальчика провести его в комнату сестры. Затем он произвел несколько выстрелов на глазах ребенка, в результате чего погибли Екатерина Товмаш и ее партнер.

После убийства подозреваемый скрылся, но впоследствии его задержали правоохранители. Фосно выдвинули обвинения в незаконном проникновении в жилище и по двум пунктам умышленного убийства.

Екатерина Товмаш родом из Белой Церкви. Она вместе с семьей уехала в США из-за полномасштабного вторжения России в Украину и прожила там два года.

"Беженка, сбежавшая от войны в Украине в поисках безопасности в США, была убита в собственном доме. Это второй случай за последний год, когда украинку, которая ищет убежища в Северной Каролине, убил мужчина", – написал брат погибшей Михаил Товмаш.

Напомним, летом 2025 года в США убили 23-летнюю украинку. Ирина Заруцкая стала жертвой нападения бездомного мужчины на железнодорожной станции в Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп требует смертной казни для Декарлоса Брауна, подозреваемого в жестоком убийстве украинки.

22 октября 2025 года 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, имеющему длительную криминальную историю, предъявлены обвинения в окружном суде США по Западному округу Северной Каролины. Его обвиняют в насилии, что послужило причиной смерти. Обвинение предполагает возможность смертной казни.