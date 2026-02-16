11:20  16 февраля
В Киеве ссора братьев-близнецов завершилась резней: один из них – в больнице
08:27  16 февраля
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
08:21  16 февраля
В Одессе гражданские напали на военных ТЦК: применили слезоточивый газ
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2026, 09:34

В США убили 21-летнюю украинку-беженку: все подробности трагедии

16 февраля 2026, 09:34
Читайте також українською мовою
Екатерина Товмаш. Фото: Instagram Михаила Товмаша
Читайте також
українською мовою

14 февраля в штате Северная Каролина 21-летнюю украинскую беженку Екатерину Товмаш и ее 28-летнего партнера застрелили в частном доме

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на полицию и брата погибшей, передает RegioNews.

Предварительно установлено, что подозреваемым бывший парень девушки, 25-летний Калеб Гайден Фосно. Он прибыл из штата Огайо и незаконно проник в дом ночью. В доме находились младшие дети семьи – две сестры школьного возраста и шестилетний брат.

По данным следствия, Фосно разбудил детей и заставил мальчика провести его в комнату сестры. Затем он произвел несколько выстрелов на глазах ребенка, в результате чего погибли Екатерина Товмаш и ее партнер.

После убийства подозреваемый скрылся, но впоследствии его задержали правоохранители. Фосно выдвинули обвинения в незаконном проникновении в жилище и по двум пунктам умышленного убийства.

Екатерина Товмаш родом из Белой Церкви. Она вместе с семьей уехала в США из-за полномасштабного вторжения России в Украину и прожила там два года.

"Беженка, сбежавшая от войны в Украине в поисках безопасности в США, была убита в собственном доме. Это второй случай за последний год, когда украинку, которая ищет убежища в Северной Каролине, убил мужчина", – написал брат погибшей Михаил Товмаш.

Напомним, летом 2025 года в США убили 23-летнюю украинку. Ирина Заруцкая стала жертвой нападения бездомного мужчины на железнодорожной станции в Северной Каролине.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп требует смертной казни для Декарлоса Брауна, подозреваемого в жестоком убийстве украинки.

22 октября 2025 года 34-летнему Декарлосу Брауну-младшему, имеющему длительную криминальную историю, предъявлены обвинения в окружном суде США по Западному округу Северной Каролины. Его обвиняют в насилии, что послужило причиной смерти. Обвинение предполагает возможность смертной казни.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
США убийство трагедия Украинка Северная Каролина беженка бывший парень
В Житомире 10-классницу приговорили к 6 годам за убийство парня
13 февраля 2026, 10:58
Убийство пятерых на Ровенщине: подозреваемого арестовали без права залога
12 февраля 2026, 08:23
Выстрелил в лицо: в Киеве будут судить мужа за убийство жены
10 февраля 2026, 07:44
Все новости »
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
Во Львовской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
16 февраля 2026, 13:12
В Харьковской области подали иски против родителей, которые не эвакуировали детей
16 февраля 2026, 12:48
Фальшивая инвалидность за 2000 долларов: в Тернополе женщина пыталась освободить мужа от службы
16 февраля 2026, 12:31
В Черкассах произошел пожар в пятиэтажке: спасены 14 человек
16 февраля 2026, 12:18
В Киеве более 1500 домов без тепла, часть уже не подключат к концу сезона
16 февраля 2026, 11:55
Из-за российских атак и непогоды частично обесточена часть регионов Украины
16 февраля 2026, 11:43
"Love as a story": в Хмельницкой общине в Винницкой области молодежь рассказала о настоящей любви
16 февраля 2026, 11:25
В Киеве ссора братьев-близнецов завершилась резней: один из них – в больнице
16 февраля 2026, 11:20
В Николаевской области из-за таяния снега и дождей подтоплено 17 населенных пунктов
16 февраля 2026, 10:54
Корректировала атаки по энергообъектам Одессы: СБУ задержала российскую агентку
16 февраля 2026, 10:42
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »