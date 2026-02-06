16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
UA | RU
UA | RU
06 лютого 2026, 11:24

НБУ прогнозує: інфляція знизиться, зарплати зростатимуть

06 лютого 2026, 11:24
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Національний банк України прогнозує, що інфляція в країні знизиться до 7,5% наприкінці 2026 року, у 2027 році складе близько 6%, а у 2028 році повернеться до цільового рівня 5%

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, передає RegioNews.

За прогнозом регулятора, економіка України у 2026 році зросте на 1,8%, а в 2027-2028 роках відновлення прискориться до 2,8% та 3,7% відповідно.

Реальні зарплати українців цього року мають зрости на 7%, а в наступні два роки – приблизно на 6% щороку.

НБУ також очікує поступове повернення українців, які виїхали під час війни: цього року чистий відплив населення складе близько 0,2 млн осіб, а вже у 2027-2028 роках почнеться чисте повернення мігрантів.

"Найближчими місяцями інфляція далі знижуватиметься передусім завдяки залишковим ефектам від зростання врожаїв у 2025 році, однак руйнування в енергетиці тиснутимуть на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми, а в другому півріччі 2026 року на тлі низької бази порівняння це може зумовити помірне прискорення інфляції", – зазначає регулятор.

Фінансова стабільність підтримуватиметься міжнародною допомогою: у 2026 році очікується $51,4 млрд, у 2027 – $42,7 млрд, а у 2028 – $21,6 млрд.

Нагадаємо, за прогнозами Нацбанку, в 2026 році в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна українці НБУ ціни прогноз економіка інфляція зарплата мігранти
Яйця стають "на вагу золота": як змінились ціни в Україні
05 лютого 2026, 20:59
Українці заборгували за електроенергію 42 мільярдів гривень
04 лютого 2026, 18:25
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харкові чоловік ударив ножем двох працівників ТЦК
07 лютого 2026, 17:31
Єрмак – це не прізвище й не персоналія. Єрмак – це система
07 лютого 2026, 17:11
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
07 лютого 2026, 16:59
У Харкові до 5 років ув’язнення засудили чоловіка, який забризкав газовим балончиком працівника ТЦК
07 лютого 2026, 16:25
На Закарпатті затримали іноземця, який за гроші намагався переправити українців до Угорщини
07 лютого 2026, 15:40
Україна отримала 300 потужних генераторів на півмільярда доларів
07 лютого 2026, 15:06
Український блогер, який щодня показував хвилину мовчання, виїхав до Канади
07 лютого 2026, 14:35
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
07 лютого 2026, 14:05
Наша переговорна позиція об’єктивно слабка
07 лютого 2026, 13:59
Росіяни суттєво пошкодили об’єкти ДТЕК
07 лютого 2026, 13:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Всі блоги »