НБУ прогнозує: інфляція знизиться, зарплати зростатимуть

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Національний банк України прогнозує, що інфляція в країні знизиться до 7,5% наприкінці 2026 року, у 2027 році складе близько 6%, а у 2028 році повернеться до цільового рівня 5%

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ, передає RegioNews.

За прогнозом регулятора, економіка України у 2026 році зросте на 1,8%, а в 2027-2028 роках відновлення прискориться до 2,8% та 3,7% відповідно.

Реальні зарплати українців цього року мають зрости на 7%, а в наступні два роки – приблизно на 6% щороку.

НБУ також очікує поступове повернення українців, які виїхали під час війни: цього року чистий відплив населення складе близько 0,2 млн осіб, а вже у 2027-2028 роках почнеться чисте повернення мігрантів.

"Найближчими місяцями інфляція далі знижуватиметься передусім завдяки залишковим ефектам від зростання врожаїв у 2025 році, однак руйнування в енергетиці тиснутимуть на ціни як через ринкові, так і адміністративні механізми, а в другому півріччі 2026 року на тлі низької бази порівняння це може зумовити помірне прискорення інфляції", – зазначає регулятор.

Фінансова стабільність підтримуватиметься міжнародною допомогою: у 2026 році очікується $51,4 млрд, у 2027 – $42,7 млрд, а у 2028 – $21,6 млрд.

Нагадаємо, за прогнозами Нацбанку, в 2026 році в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію з огляду на високі потреби у відновленні енергетичної інфраструктури.