Українські прикордонники перехопили ворожий дрон у повітрі

фото: ДПСУ

У небі над позиціями Сил оборони відбувся справжній повітряний бій між FPV-перехоплювачем прикордонників бригади «Форпост» та ворожим безпілотником

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, під час перехоплення БПЛА противника постійно змінював висоту, здійснював різкі маневри та намагався уникнути удару, фактично ведучи активну оборону в повітрі.

Оператор FPV-дрона бригади "Форпост" утримував стабільний контакт із ціллю, коригував траєкторію перехоплення та зберігав оптимальну дистанцію, не дозволяючи ворожому апарату вийти з-під контролю.

"Завдяки точним діям і холодному розрахунку прикордонників повітряну ціль було знищено", – йдеться у повідомленні.

Місце бою не вказано.

