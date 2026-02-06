16:59  07 лютого
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
14:05  07 лютого
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
13:06  07 лютого
Українські прикордонники знищили 2 ворожі танки на Донеччині
UA | RU
UA | RU
06 лютого 2026, 17:20

Українські прикордонники перехопили ворожий дрон у повітрі

06 лютого 2026, 17:20
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

У небі над позиціями Сил оборони відбувся справжній повітряний бій між FPV-перехоплювачем прикордонників бригади «Форпост» та ворожим безпілотником

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, під час перехоплення БПЛА противника постійно змінював висоту, здійснював різкі маневри та намагався уникнути удару, фактично ведучи активну оборону в повітрі.

Оператор FPV-дрона бригади "Форпост" утримував стабільний контакт із ціллю, коригував траєкторію перехоплення та зберігав оптимальну дистанцію, не дозволяючи ворожому апарату вийти з-під контролю.

"Завдяки точним діям і холодному розрахунку прикордонників повітряну ціль було знищено", – йдеться у повідомленні.

Місце бою не вказано.

Як повідомлялось, наприкінці січня українські прикордонники уразили реактивну систему залпового вогню окупантів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна прикордонники відео дрон втрати росіян ДПСУ
Втрати РФ станом на 6 лютого: Генштаб оновив дані
06 лютого 2026, 07:22
Прикордонники показали, як знищують росіян на Харківщині
05 лютого 2026, 18:20
Всі новини »
05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
У Харкові чоловік ударив ножем двох працівників ТЦК
07 лютого 2026, 17:31
Єрмак – це не прізвище й не персоналія. Єрмак – це система
07 лютого 2026, 17:11
Бурштинська ТЕС на Прикарпатті сильно пошкоджена та зупинила роботу
07 лютого 2026, 16:59
У Харкові до 5 років ув’язнення засудили чоловіка, який забризкав газовим балончиком працівника ТЦК
07 лютого 2026, 16:25
На Закарпатті затримали іноземця, який за гроші намагався переправити українців до Угорщини
07 лютого 2026, 15:40
Україна отримала 300 потужних генераторів на півмільярда доларів
07 лютого 2026, 15:06
Український блогер, який щодня показував хвилину мовчання, виїхав до Канади
07 лютого 2026, 14:35
У Харкові працівники ТЦК "мобілізували" чоловіка разом із дружиною
07 лютого 2026, 14:05
Наша переговорна позиція об’єктивно слабка
07 лютого 2026, 13:59
Росіяни суттєво пошкодили об’єкти ДТЕК
07 лютого 2026, 13:26
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Мар'яна Безугла
Всі блоги »