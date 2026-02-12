Выплаты за мертвых: в Украине разоблачили командиров, которые "заработали" миллионы

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.



30 января в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего командира воинской части. Он фактически не выполнял служебные обязанности, но денежное довольствие ему начисляли.



Правоохранители выяснили, что с октября 2022 по февраль 2026 ему начислили незаконно более 760 тысяч гривен. Кроме того, он также предоставлял ложные данные о прохождении лечения, когда на самом деле находился за пределами области. В целом ущерб государству оценили более чем в 2 миллиона гривен.



Также сообщили о подозрении начальнику оперативного отделения штаба воинской части, который регулярно вносил в рапорты ушедшего из жизни офицера. Таким образом, начислялись денежные вознаграждения на военного, который фактически в боевых действиях не участвовал. Нанесенный ущерб оценили более чем в 1,27 миллиона гривен.

Напомним, в Киевской области офицеру сообщили о подозрении из-за незаконных выплат на 500 тыс. грн. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.