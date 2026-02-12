11:28  12 февраля
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
11:40  12 февраля
Массовые недомогания в Раде: депутаты жалуются на высокую температуру и расстройства
08:08  12 февраля
Гераскевич отказался от компромисса МОК: только "шлем памяти" на Олимпиаде-2026
UA | RU
UA | RU
12 февраля 2026, 12:55

Выплаты за мертвых: в Украине разоблачили командиров, которые "заработали" миллионы

12 февраля 2026, 12:55
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили схемы незаконного начисления денежного довольствия военным. Стало известно, как организовали эту схему

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

30 января в суд направили обвинительный акт в отношении бывшего командира воинской части. Он фактически не выполнял служебные обязанности, но денежное довольствие ему начисляли.

Правоохранители выяснили, что с октября 2022 по февраль 2026 ему начислили незаконно более 760 тысяч гривен. Кроме того, он также предоставлял ложные данные о прохождении лечения, когда на самом деле находился за пределами области. В целом ущерб государству оценили более чем в 2 миллиона гривен.

Также сообщили о подозрении начальнику оперативного отделения штаба воинской части, который регулярно вносил в рапорты ушедшего из жизни офицера. Таким образом, начислялись денежные вознаграждения на военного, который фактически в боевых действиях не участвовал. Нанесенный ущерб оценили более чем в 1,27 миллиона гривен.

Напомним, в Киевской области офицеру сообщили о подозрении из-за незаконных выплат на 500 тыс. грн. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Офис генпрокурора командир армия Схемы
Военнослужащий "потерялся" между частями: как избежать правовой ловушки
02 февраля 2026, 16:34
Большинство работников ТЦК переведут в боевые подразделения, – источники
31 января 2026, 17:57
Миллиардные махинации в Минобороны: разоблачены поставки непригодных мин
09 января 2026, 10:40
Все новости »
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
Сибига о дисквалификации Гераскевича: это момент позора МОК
12 февраля 2026, 13:42
Городского голову Светловодска восстановили в должности, но его уже мобилизовали
12 февраля 2026, 13:24
Скандал на Прикарпатье: полицейский обманом присвоил 2,7 млн грн семьи погибшей защитницы
12 февраля 2026, 13:08
На Сумщине разыскали мужчину, который месяц насиловал 13-летнюю девочку и скрывался от суда
12 февраля 2026, 12:49
5 тысяч "зелеными" за инвалидность: в Харьковской области разоблачили врача на взятках
12 февраля 2026, 12:45
Под Гуляйполем офицер РФ приказал расстреливать украинских военнопленных
12 февраля 2026, 12:27
Великобритания усиливает поддержку Киева: полмиллиарда фунтов на ПВО
12 февраля 2026, 12:05
Массовые недомогания в Раде: депутаты жалуются на высокую температуру и расстройства
12 февраля 2026, 11:40
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
12 февраля 2026, 11:28
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Геннадий Друзенко
Все блоги »