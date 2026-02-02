Військовослужбовець "загубився" між частинами: як уникнути правової пастки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

До Львівського осередку ГО «Захист держави» звернувся військовослужбовець, який через переведення між частинами опинився у складній і небезпечній з правової точки зору ситуації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГО Захист Держави. Львів.

Як зазначається, після поранення та лікування військового перевели з частини, яку згодом розформували. Переведення відбулося без проходження військово-лікарської комісії, хоча стан здоров’я давав підстави для встановлення непридатності до служби.

У новій військовій частині військовослужбовця через стан здоров’я не включили до списків особового складу. Фактично його "відправили", не оформивши належним чином жодних документів.

Так виникла ситуація, коли чоловік опинився між двома системами:

зі списків однієї військової частини його виключили;

до іншої – не зарахували;

документи на переведення були втрачені.

Юрист ГО "Захист держави" Дмитрій Петришин з’ясував, яка військова частина є правонаступником розформованої, встановив контакти цивільно-військового співробітництва обох частин та підтвердив:

існування наказу про виключення зі списків і переведення;

відсутність військовослужбовця в обліку нової частини.

Чому це критично важливо?

У подібних ситуаціях через організаційні помилки або відсутність комунікації військовий може опинитися під ризиком отримати статус СЗЧ – самовільного залишення частини. Хоча насправді людина не мала жодного наміру порушувати правила служби.

Що варто знати і робити в таких випадках

На основі цього кейсу фахівці радять:

завжди підтримувати зв’язок із безпосереднім командиром і повідомляти про всі переміщення;

якщо вас не включили до списків нової військової частини – негайно повідомити частину, з якої відбувалося переведення;

у разі будь-яких непорозумінь фіксувати звернення письмово;

звертатися на гарячу лінію Міністерства оборони або до командування виду чи роду військ, у якому проходите службу.

У складних ситуаціях найголовніше – не зникати з правового поля, фіксувати свої дії та вчасно звертатися по допомогу. Саме це може вберегти від серйозних наслідків.