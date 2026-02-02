15:43  04 лютого
Після морозів в Україну йде потепління
11:56  04 лютого
Авто виїхало на зустрічну смугу: у Києві в ДТП загинула 19-річна дівчина
07:53  04 лютого
На Львівщині у ТЦК помер чоловік: попередньо – алкогольне отруєння
UA | RU
UA | RU
02 лютого 2026, 16:34

Військовослужбовець "загубився" між частинами: як уникнути правової пастки

02 лютого 2026, 16:34
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

До Львівського осередку ГО «Захист держави» звернувся військовослужбовець, який через переведення між частинами опинився у складній і небезпечній з правової точки зору ситуації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ГО Захист Держави. Львів.

Як зазначається, після поранення та лікування військового перевели з частини, яку згодом розформували. Переведення відбулося без проходження військово-лікарської комісії, хоча стан здоров’я давав підстави для встановлення непридатності до служби.

У новій військовій частині військовослужбовця через стан здоров’я не включили до списків особового складу. Фактично його "відправили", не оформивши належним чином жодних документів.

Так виникла ситуація, коли чоловік опинився між двома системами:

зі списків однієї військової частини його виключили;

до іншої – не зарахували;

документи на переведення були втрачені.

Юрист ГО "Захист держави" Дмитрій Петришин з’ясував, яка військова частина є правонаступником розформованої, встановив контакти цивільно-військового співробітництва обох частин та підтвердив:

  • існування наказу про виключення зі списків і переведення;
  • відсутність військовослужбовця в обліку нової частини.

Чому це критично важливо?

У подібних ситуаціях через організаційні помилки або відсутність комунікації військовий може опинитися під ризиком отримати статус СЗЧ – самовільного залишення частини. Хоча насправді людина не мала жодного наміру порушувати правила служби.

Що варто знати і робити в таких випадках

На основі цього кейсу фахівці радять:

  • завжди підтримувати зв’язок із безпосереднім командиром і повідомляти про всі переміщення;
  • якщо вас не включили до списків нової військової частини – негайно повідомити частину, з якої відбувалося переведення;
  • у разі будь-яких непорозумінь фіксувати звернення письмово;
  • звертатися на гарячу лінію Міністерства оборони або до командування виду чи роду військ, у якому проходите службу.

У складних ситуаціях найголовніше – не зникати з правового поля, фіксувати свої дії та вчасно звертатися по допомогу. Саме це може вберегти від серйозних наслідків.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Захист Держави Львів Львівська область військовослужбовці армія
Обіцяв вплив на ТЦК: на Львівщині депутат заробляв на ухилянтах
02 лютого 2026, 12:20
Зняти з розшуку та пройти ВЛК: на Львівщині викрили чергову схему впливу на посадовців ТЦК
30 січня 2026, 13:35
На Львівщині шахрай оформив понад 20 кредитів на ветерана та привласнив 212 тис. грн
29 січня 2026, 10:44
Всі новини »
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
Відключення світла в усіх регіонах: Укренерго попередило про графіки на 5 лютого
04 лютого 2026, 19:52
Стало відомо, як завершився перший день переговорів України, США та РФ в Абу-Дабі
04 лютого 2026, 19:49
Виглядає так, що Сполучені Штати завжди зраджують
04 лютого 2026, 19:33
На Київщині іномарка на смерть збила пішохода
04 лютого 2026, 18:55
Зеленський призначив нового керівника зовнішньої розвідки України
04 лютого 2026, 18:42
Тікали за кордон на інкасаторських авто: на Закарпатті викрили схему з втечі ухилянтів
04 лютого 2026, 18:35
Українці заборгували за електроенергію 42 мільярдів гривень
04 лютого 2026, 18:25
На Харківщині активісти виступають проти скасування пільг для донорів крові
04 лютого 2026, 17:55
Зеленський і Буданов зростають, Залужний падає: свіжі президентські рейтинги
04 лютого 2026, 17:39
На Рівненщині депутат "загубив" у декларації 30 мільйонів
04 лютого 2026, 17:25
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Всі публікації »
Сергій Фурса
Олексій Гончаренко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »