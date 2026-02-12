Великобритания усиливает поддержку Киева: полмиллиарда фунтов на ПВО

Иллюстративное фото: из открытых источников

Министр обороны Великобритании Джон Гили объявил о предоставлении Украине дополнительных 500 млн фунтов стерлингов (свыше $680 млн) на срочное усиление противовоздушной обороны

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", он заявил в Брюсселе перед началом встречи министров обороны стран НАТО, передает RegioNews.

"Сегодня во второй половине дня я подтверждаю, что Великобритания предоставляет Украине дополнительные полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную противовоздушную оборону", – сказал Гили.

По его словам, Лондон продолжит поддерживать Киев и будет играть активную роль в укреплении европейской безопасности в рамках НАТО.

Также министр подтвердил, что Великобритания будет играть центральную роль в миссии Альянса по безопасности в Арктике.

Напомним, в январе Великобритания объявила о выделении дополнительных 20 миллионов фунтов стерлингов (26,7 млн. долларов) в поддержку энергетической инфраструктуры Украины.

Как известно, в январе 2025 года Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем партнерстве. RegioNews подробно разбирал, что действительно дает это соглашение Украине. Все детали – по ссылке.