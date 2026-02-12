11:28  12 февраля
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
11:40  12 февраля
Массовые недомогания в Раде: депутаты жалуются на высокую температуру и расстройства
08:08  12 февраля
Гераскевич отказался от компромисса МОК: только "шлем памяти" на Олимпиаде-2026
12 февраля 2026, 12:05

Великобритания усиливает поддержку Киева: полмиллиарда фунтов на ПВО

12 февраля 2026, 12:05
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Министр обороны Великобритании Джон Гили объявил о предоставлении Украине дополнительных 500 млн фунтов стерлингов (свыше $680 млн) на срочное усиление противовоздушной обороны

Об этом, как сообщает "Интерфакс-Украина", он заявил в Брюсселе перед началом встречи министров обороны стран НАТО, передает RegioNews.

"Сегодня во второй половине дня я подтверждаю, что Великобритания предоставляет Украине дополнительные полмиллиарда фунтов стерлингов на срочную противовоздушную оборону", – сказал Гили.

По его словам, Лондон продолжит поддерживать Киев и будет играть активную роль в укреплении европейской безопасности в рамках НАТО.

Также министр подтвердил, что Великобритания будет играть центральную роль в миссии Альянса по безопасности в Арктике.

Напомним, в январе Великобритания объявила о выделении дополнительных 20 миллионов фунтов стерлингов (26,7 млн. долларов) в поддержку энергетической инфраструктуры Украины.

Как известно, в январе 2025 года Украина и Великобритания подписали соглашение о столетнем партнерстве. RegioNews подробно разбирал, что действительно дает это соглашение Украине. Все детали – по ссылке.

Украина РФ война НАТО деньги Велика Британія ПВО поддержка
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
Сибига о дисквалификации Гераскевича: это момент позора МОК
12 февраля 2026, 13:42
Городского голову Светловодска восстановили в должности, но его уже мобилизовали
12 февраля 2026, 13:24
Скандал на Прикарпатье: полицейский обманом присвоил 2,7 млн грн семьи погибшей защитницы
12 февраля 2026, 13:08
Выплаты за мертвых: в Украине разоблачили командиров, которые "заработали" миллионы
12 февраля 2026, 12:55
На Сумщине разыскали мужчину, который месяц насиловал 13-летнюю девочку и скрывался от суда
12 февраля 2026, 12:49
5 тысяч "зелеными" за инвалидность: в Харьковской области разоблачили врача на взятках
12 февраля 2026, 12:45
Под Гуляйполем офицер РФ приказал расстреливать украинских военнопленных
12 февраля 2026, 12:27
Массовые недомогания в Раде: депутаты жалуются на высокую температуру и расстройства
12 февраля 2026, 11:40
Музыкант и военный Юрий Журавель пережил обширный инфаркт
12 февраля 2026, 11:28
