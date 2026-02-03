Стало відомо, якою буде погода у лютому
Початок лютого буде морозний, але надалі можливе потепління
Як передає RegioNews, про це в коментарі УНІАН сказала Наталія Голеня, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру.
"Північ, захід – даємо норму. Південь, схід – на 1,5 градуса вище за норму. Такі розрахунки є. Деякі розрахунки взагалі є, що на два градуси вище в цілому за місяць. Не деталізуючи за територією", – зазначила вона.
За словами Н.Голені, перша декада місяця буде більш зимова, з морозами.
"Може, надалі знову буде потепління, але воно буде хвилями: то до плюсів, то до мінусів з переходом", – додала вона.
Раніше синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли відступлять сильні морози. За її словами, це станеться вже найближчим часом.
Через сильні морози Києво-Печерську лавру тимчасово закрили для відвідувачівВсі новини »
03 лютого 2026, 11:57Синоптикиня попередила про сильні морози 3 лютого
02 лютого 2026, 15:19Морози на Рівненщині: одна людина загинула, двоє постраждали
02 лютого 2026, 10:55
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Метро Харкова працюватиме, як пункт незламності
03 лютого 2026, 19:05"Заробили" майже 7 мільйонів: на Вінниччині викрили розкрадання на костюмах ддя рятувальників
03 лютого 2026, 18:50РФ завдала удару по Запоріжжю: у місті пожежа, горять авто
03 лютого 2026, 18:43На Дніпропетровщині через теплогенератор госпіталізували родину з двома немовлятами
03 лютого 2026, 18:35Генсеку НАТО Рютте показали одну із зруйнованих київських ТЕЦ після російської атаки
03 лютого 2026, 18:29Українці тримають у банках майже 2 млрд грн
03 лютого 2026, 17:46Ми створимо найкращий захисний купол у світі або доведеться йти під землю – будувати підземні міста, електростанції, заводи
03 лютого 2026, 17:31Громадянин Польщі допомагав росіянам організувати замах на Зеленського
03 лютого 2026, 17:06У Резерв+ з'явилися нові відстрочки
03 лютого 2026, 16:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі