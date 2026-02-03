Стало відомо, якою буде погода у лютому

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Як передає RegioNews, про це в коментарі УНІАН сказала Наталія Голеня, начальниця відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру.

"Північ, захід – даємо норму. Південь, схід – на 1,5 градуса вище за норму. Такі розрахунки є. Деякі розрахунки взагалі є, що на два градуси вище в цілому за місяць. Не деталізуючи за територією", – зазначила вона.

За словами Н.Голені, перша декада місяця буде більш зимова, з морозами.

"Може, надалі знову буде потепління, але воно буде хвилями: то до плюсів, то до мінусів з переходом", – додала вона.

Раніше синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли відступлять сильні морози. За її словами, це станеться вже найближчим часом.