29 січня
Трамп попросив Путіна не обстрілювати Київ
29 січня
Львів готується до введення режиму надзвичайної ситуації
29 січня
В Україну йдуть 20-градусні морози
29 січня 2026, 23:35

Ринок кукурудзи в Україні: ціни злітають через обстріли

29 січня 2026, 23:35
Ілюстративне фото
На українському ринку кукурудзи спостерігають зростання цін. Зокрема, це пов'язують з обстрілами

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Лише за минулий тиждень ціни на кукурудзу зросли з 206 до 208 доларів/т CPT-порт на фоні низької пропозиції в першій половині місяця. Водночас брокери кажуть, що на початку року фермери стримували продажі. Крім того, через обстріли та погодні умови "просіла логістика".

"У другій половині січня "горіння" контрактів на січень і початок лютого спровокувало хвилю закупівель, яка швидко поглинула доступні обсяги", — пояснили брокери.

Середній індекс ціни кукурудзи з відвантаженням у напрямку портів за тиждень підвищився до $208/т (+$2). При цьому на західному кордоні ціни залишаються стабільними — близько €176/т FCA Чоп.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на українському ринку сої ціни зросли. Наразі показник сягає 425-430 USD/т СРТ та в деяких випадках озвучувалися трохи вище.

27 січня 2026
