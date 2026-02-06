16:59  07 лютого
06 лютого 2026, 00:35

"Практично все фінансували ми": Jerry Heil зізналась, скільки їй коштувало Євробачення-2024

06 лютого 2026, 00:35
Фото з відкритих джерел
Співачка Jerry Heil цьогоріч знову серед учасників Нацвідбору на Євробачення. Артистка зізналась, скільки коштувала участь на європейському конкурсі в 2024 році

Про це повідомляє "Люкс.Фм", передає RegioNews.

Два роки тому Jerry Heil та реперка alyona alyona представили Україну на Євробаченні. За словами Jerry, участь в європейському конкурсі обходиться дуже дорого. Чимало треба вкласти в номер, костюми та інші деталі.

"Суспільне" покриває певні витрати. Однак якщо артист хоче працювати з конкретними людьми, то оплачувати "понаднормові" витрати доведеться або самостійно, або залучати спонсорів.

"У нашому випадку практично все фінансували ми. Уся поїздка і все, що навколо Євробачення відбувалося, обійшлося нам до 300 тисяч доларів. Звісно, ми залучали бренди, самі б ми не впорались", – згадує Jerry Heil.

Нагадаємо, Jerry Heill та alyona alyona представили Україну на Євробаченні з піснею Teresa&Maria в 2024 році. Постановкою займалась відома українська режисерка Таню Муіньо, яка має "в багажі" досвід роботи зі світовими зірками. Цей виступ приніс Україні третє місце.

