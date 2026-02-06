16:59  07 лютого
06 лютого 2026, 00:55

Фаворитка Нацвідбору Leleka зізналась, чому розлучилась із чоловіком-німцем

06 лютого 2026, 00:55
Фото з відкритих джерел
Учасниця гурту Leleka розповіла про розрив із чоловіком напередодні Нацвідбору на Євробачення. Артистка зізналась, що стало причиною

Про це повідомляє "Люкс.Фм", передає RegioNews.

Співачка розповіла про свої два шлюби. Перший шлюб був з українцем. Саме після цього розлучення Вікторія змінила прізвище на Лелека, бо не хотіла асоціювати себе з колишнім чоловіком. За словами співачки, з ним вони розійшлись, бо обидва ще не були готові до серйозних стосунків та надто ідеалізували один одного.

Вдруге Вікторія Лелека вийшла заміж за німця. За її словами, це були чудові та здорові стосунки. Однак згодом виявилось, що коханий не хоче дітей, і вони розійшлись.

"Це головна причина. Це дуже боляче, що це розрив, і що та людина, з якою я провела більшість життя, з якою я не можу побудувати сімʼю", - каже співачка.

Нагадаємо, що 70-й Пісенний конкурс Євробачення пройде у Відні. Півфінали відбудуться 12 та 14 травня. Гранд-фінал будуть проводити 16 травня. 7 лютого шляхом голосування журі та глядачів українці оберуть свого представника. Повний список претендентів нещодавно вже став відомий.

Євробачення шоу-бизнес
