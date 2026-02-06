На Кіровоградщині жінка та троє дітей отруїлись чадним газом

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Відомо, що від чадного газу постраждали 36-річна жінка та троє дітей. Це хлопчики 2012, 2015 та 2023 років народження. Дітей госпіталізували медики у стані середньої тяжкості.

"Вкотре нагадуємо: чадний газ неможливо побачити, відчути на смак чи запах. Будь ласка, дотримуйтеся правил безпеки. Бережіть себе та своїх близьких", - закликають рятувальники.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині з отруєнням чадним газом госпіталізували родину з двома немовлятами. Причиною називають самовільно встановлений теплогенератор у сусідній квартирі.