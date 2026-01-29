Графіки відключення світла 30 січня: як діятимуть обмеження у п’ятницю

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У п’ятницю, 30 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.

Енергетики закликають, колии електроенергія з’являється за графіком – споживати її ощадливо.

Раніше віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба попередив про можливу атаку РФ під час похолодання. Зокрема росіяни можуть завдати ударів по енергетиці.