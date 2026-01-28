17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
28 січня 2026, 22:09

ОСББ отримають до 300 тис. грн. на закупівлю енергообладнання

28 січня 2026, 22:09
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Уряд вирішив надати від 100 до 300 тисяч гривень ОСББ, житловим та обслуговувальним кооперативам, управителям багатоквартирних будинків на закупівлю енергообладнання

Як передає RegioNews, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Програму назвали "СвітлоДім". Об’єднання співвласників квартир або управителі будинків можуть подати заявку на отримання коштів у застосунку "Дія". Комісія при Міністерстві розвитку громад розглядає та схвалює заявки.

Отримані кошти потрібно використати за 45 днів на купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

Програма діятиме в громадах із надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області. Про старт подання заявок на отримання допомоги в межах програми додатково повідомить Мінрозвитку.

Раніше в Укренерго розповіли, як будуть вимикати світло в регіонах 29 січня. Відповідне попередження опублікували на сайті компанії.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
07 серпня 2025
