ОСББ отримають до 300 тис. грн. на закупівлю енергообладнання
Уряд вирішив надати від 100 до 300 тисяч гривень ОСББ, житловим та обслуговувальним кооперативам, управителям багатоквартирних будинків на закупівлю енергообладнання
Як передає RegioNews, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Програму назвали "СвітлоДім". Об’єднання співвласників квартир або управителі будинків можуть подати заявку на отримання коштів у застосунку "Дія". Комісія при Міністерстві розвитку громад розглядає та схвалює заявки.
Отримані кошти потрібно використати за 45 днів на купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.
Програма діятиме в громадах із надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області. Про старт подання заявок на отримання допомоги в межах програми додатково повідомить Мінрозвитку.
