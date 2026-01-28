ОСББ отримають до 300 тис. грн. на закупівлю енергообладнання

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Уряд вирішив надати від 100 до 300 тисяч гривень ОСББ, житловим та обслуговувальним кооперативам, управителям багатоквартирних будинків на закупівлю енергообладнання

Як передає RegioNews, про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

Програму назвали "СвітлоДім". Об’єднання співвласників квартир або управителі будинків можуть подати заявку на отримання коштів у застосунку "Дія". Комісія при Міністерстві розвитку громад розглядає та схвалює заявки.

Отримані кошти потрібно використати за 45 днів на купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого енергообладнання.

Програма діятиме в громадах із надзвичайною ситуацією в енергетиці, починаючи з Києва та області. Про старт подання заявок на отримання допомоги в межах програми додатково повідомить Мінрозвитку.

Раніше в Укренерго розповіли, як будуть вимикати світло в регіонах 29 січня. Відповідне попередження опублікували на сайті компанії.