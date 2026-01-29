РФ вночі запустила по Україні 105 безпілотників: ППО знешкодила 84 БпЛА
У ніч на 29 січня ворог атакував Україну 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"
Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.
Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 84 ворожі безпілотники.
Зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 7 локаціях.
У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.
Нагадаємо, вночі 29 січня російські військові атакували Одесу ударними безпілотниками – пошкоджений об’єкт інфраструктури.
Також вночі потерпали від обстрілів дронами й артилерією пʼять районів Дніпропетровщини. Є пошкодженння інфраструктури, відомо про двох постраждалих.