Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 29 січня ворог атакував Україну 105 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 70 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 84 ворожі безпілотники.

Зафіксовано влучання 18 ударних дронів на 7 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, вночі 29 січня російські військові атакували Одесу ударними безпілотниками – пошкоджений об’єкт інфраструктури.

Також вночі потерпали від обстрілів дронами й артилерією пʼять районів Дніпропетровщини. Є пошкодженння інфраструктури, відомо про двох постраждалих.