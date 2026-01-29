Кулеба попередив про можливу атаку РФ під час похолодання

фото: tsn.ua

В Україні всі екстрені служби готуються до можливого удару росіян під час прогнозованого зниження температури

Як передає RegioNews, про це заявив віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба у коментарі Новини.LIVE.

За його словами, наразі погода істотно впливає на роботу енергосистеми країни, особливо під час ворожих атак.

"Це виклик, ще один виклик для нас, для українського народу. Я впевнений, що ми пройдемо і його. Буде складно, але, тим не менш, ця зима показує, що ми не одні", – заявив Кулеба.

За даними Укренерго, у четвер, 29 січня, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).