Фото: СБУ

СБУ затримала ще одного російського агента на Одещині. Фігурант займався пошуком і передачею координат місцевих об’єктів Сил оборони, а згодом отримав завдання на підпал одного із них

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Ворожий агент не встиг здійснити диверсію. Також СБУ вжила заходи для убезпечення Сил оборони, чиї геолокації зафіксував коригувальник.

Зловмисником виявився 41-річний безробітний житель Ізмаїла, який переховувався від мобілізації. ФСБ РФ завербувала його через телеграм-канали, де він шукав "легкі заробітки".

Основним завданням ворожого агента був пошук пунктів тимчасової дислокації Сил оборони. Це були об’єкти, які рашисти планували атакувати з повітря.

Насамперед фігуранта цікавили будівлі, що, на його думку, могли б використовуватися військовослужбовцями Нацгвардії та Військової служби правопорядку.

Для збору відомостей поплічник ворога приховано обходив місцевість, фотографував потенційні "цілі", позначав їх на гугл-картах та через месенджер передавав куратору від ФСБ. Згодом росіяни наказали йому здійснити підпал одного із "знайдених" об’єктів.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали ворожого поплічника. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами листування та співпраці з окупантами.

Затриманому оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала агентів РФ, які готували дрони-бомбери для атак по Одесі зсередини. За завданням ворога фігуранти готували атаки на місцевих військових за допомогою так званих "скидів" із цивільного квадрокоптера.