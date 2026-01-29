На Чернігівщині вилучили частину ворожої ракети "Іскандер"

Фото: ДСНС

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Піротехніки вилучили залишки ракети та транспортували до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення методом підриву.

У ДСНС нагадали громадянам: не наближайтеся до залишків снарядів, про такі знахідки повідомляйте за номером "101".

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині знищили бойову частину безпілотника росіян, яку місцеві мешканці виявили в полі.