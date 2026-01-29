На Чернігівщині вилучили частину ворожої ракети "Іскандер"

09:57  29 січня
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Сапери виявили на відкритій території Чернігівського району частину російської ракети "Іскандер"

Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.

Піротехніки вилучили залишки ракети та транспортували до спеціально підготовленого місця для подальшого знищення методом підриву.

У ДСНС нагадали громадянам: не наближайтеся до залишків снарядів, про такі знахідки повідомляйте за номером "101".

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині знищили бойову частину безпілотника росіян, яку місцеві мешканці виявили в полі.

