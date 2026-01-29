Боялась вийти з кімнати: на Харківщині суд розглянув справу пенсіонерки, яку залякувала власна донька

Ілюстративне фото

У Харкові 86-річна жінка опинилась в страху через власну доньку. Жінка терпіла погрози, побиття та страх вийти з власної кімнати

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Літня жінка звернулась до суду. Вона проживає у квартирі разом зі своєю донькою. Протягом кількох років донька знущалась з матері. Жінка систематично вчиняла щодо пенсіонерки фізичне та психологічне насильство.

Зазначається, що це проявлялось у постійних образах, погрозах, приниженні, криках, а також у застосуванні фізичної сили — штовханні, хапанні за волосся, плюванні в обличчя. Через це заявниця боялася виходити зі своєї кімнати, змушена була зачинятися в ній, а донька вибивала двері.

Суд з'ясував, що жінка не працює, а живе за рахунок літньої матері. Також вона зловживає алкоголем та приводить до квартири сторонніх осіб. Вона також має інше житло, але не проживає там. Пенсіонерка неодноразово зверталась до поліції, але поведінка її доньки не змінювалась.

Суд задовольнив заяву в повному обсязі та видав обмежувальний припис строком на шість місяців. Ним заборонено:

перебувати в місці проживання постраждалої;

наближатися до неї ближче ніж на 100 метрів;

розшукувати, переслідувати або будь-яким способом спілкуватися з нею;

контактувати особисто чи через третіх осіб, у тому числі засобами зв’язку.

Нагадаємо, поліцейські затримали 36-річного киянина, який під час домашнього застілля до смерті побив свою 58-річну подругу. Правоохоронці розшукали та затримали чоловіка. Слідчі повідомили підозрюваному про вчинення умисного вбивства.