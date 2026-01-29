На Київщині з дна озера дістали частину дрона з 1,5 кг вибухівки

На Київщині водолази дістали з озера частину дрона з 1,5 кг вибухівки
Водолази-сапери ДСНС обстежили озеро на Київщині, де ймовірно впав російський БпЛА, та знайшли на дні небезпечні уламки
Про це інформує RegioNews із посиланням на ДСНС.
Всередині частини дрона було близько 1,5 кг вибухової речовини.
Рятувальники наголошують: уламки дронів та їхні бойові елементи залишаються смертельно небезпечними навіть після тривалого перебування у воді. Категорично заборонено торкатися знахідок, переміщувати їх чи намагатися розібрати.
У разі виявлення підозрілого предмета негайно телефонуйте за номером "101".
Нагадаємо, сапери вилучили частину російської ракети "Іскандер", яку виявили на відкритій території Чернігівського району. Її знищать методом підриву.
