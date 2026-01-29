07:53  29 січня
Побили та залишили без нагляду немовля: на Полтавщині батькам повідомлено про підозру
07:26  29 січня
На Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево: рятувальники деблокували водія
17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
UA | RU
UA | RU
29 січня 2026, 07:33

РФ за день втратила два бойові літаки – ЦПД

29 січня 2026, 07:33
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: wikipedia
Читайте также
на русском языке

У середу, 28 січня, російська армія, ймовірно, втратила відразу два літаки – Су-30 і Су-34

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає RegioNews.

"Росіяни сьогодні втратили два літаки – Су-30 і Су-34", – йдеться у повідомленні.

У соцмережах поширювалася інформація, що ворог втратив Су-34 разом з екіпажем в Курській області. А українські моніторингові канали повідомляли про втрату Су-30 на південному напрямку.

Станом на ранок 29 січня у Генштабі підтвердили збиття одного російського літака. Якого саме – не зазначається.

Нагадаємо, за минулий рік спецпризначенці "Альфи" атакували далекобійними дронами п’ять військових аеродромів ворога. Результат – РФ втратила 15 одиниць авіатехніки. Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна фронт втрати росіян літак винищувач Су-34 Су-30
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Квартира за 1,8 млн і фіктивна служба: ДБР викрило посадовця Львівського ТЦК
29 січня 2026, 08:24
У Львові вночі сталася пожежа у дев’ятиповерхівці: загинув чоловік
29 січня 2026, 08:20
На Миколаївщині знищили суббоєприпаси до російської крилатої ракети
29 січня 2026, 08:07
Атака на Запорізький район: кількість постраждалих зросла
29 січня 2026, 07:57
Побили та залишили без нагляду немовля: на Полтавщині батькам повідомлено про підозру
29 січня 2026, 07:53
Пʼять районів Дніпропетровщини потерпали від обстрілів дронами й артилерією: є постраждалі
29 січня 2026, 07:48
Суд пом'якшив запобіжний захід екскерівнику "Укренерго" Кудрицькому
29 січня 2026, 07:34
На Вінниччині рейсовий автобус з’їхав у кювет та врізався в дерево: рятувальники деблокували водія
29 січня 2026, 07:26
Росіяни вночі атакували Одесу: пошкоджений об’єкт інфраструктури
29 січня 2026, 07:14
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
Всі блоги »