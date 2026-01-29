Ілюстративне фото: wikipedia

У середу, 28 січня, російська армія, ймовірно, втратила відразу два літаки – Су-30 і Су-34

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, передає RegioNews.

"Росіяни сьогодні втратили два літаки – Су-30 і Су-34", – йдеться у повідомленні.

У соцмережах поширювалася інформація, що ворог втратив Су-34 разом з екіпажем в Курській області. А українські моніторингові канали повідомляли про втрату Су-30 на південному напрямку.

Станом на ранок 29 січня у Генштабі підтвердили збиття одного російського літака. Якого саме – не зазначається.

Нагадаємо, за минулий рік спецпризначенці "Альфи" атакували далекобійними дронами п’ять військових аеродромів ворога. Результат – РФ втратила 15 одиниць авіатехніки. Разом із технікою на аеродромах згоріли склади з боєприпасами та пальним.