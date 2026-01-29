В Одесі слідчу поліції піймали на "вирішенні питання" для ухилянта

Ілюстративне фото

Київський районний суд Одеси визнав винною слідчу поліції у корупційному злочині. Вона обіцяла чоловіку вирішити питання щодо його виїзду за кордон

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як відомо з матеріалів справи, слідча одного з підрозділів поліції Одеської області, яка на момент подій мала спеціальне звання підполковника, упродовж 2024-2025 років пропонувала чоловіку "допомогти" незаконно виїхати за кордон.

Познайомились вони під час побутового візиту майстра з ремонту техніки. Коли поліцейська дізналась, що він не має законних підстав для виїзду за кордон, вона почала переконувати його у своїх зв'язках. Відомо, що вона пропонувала йому декілька варіантів:

оформлення фіктивних документів про непридатність до військової служби;

перетин кордону поза пунктами пропуску;

виїзд через офіційний пункт пропуску у супроводі "потрібних осіб".

Найдорожчий варіант вона оцінила в 25 тисяч доларів. Ця схема передбачала вплив на службових осіб ТЦК, а також прикордонників. Частину грошей жінка планувала передати третім особам.

На суді вона визнала свою провину, щиро розкаялася та просила суворо її не карати. Суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.