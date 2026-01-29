12:55  29 січня
На Київщині собака напала на 8-річного хлопчика
11:06  29 січня
Український МіГ-29 знищив командний пункт РФ на Запоріжжі
09:57  29 січня
Смерть туристки на Драгобраті: після експертиз підозру отримало керівництво курорту
UA | RU
UA | RU
29 січня 2026, 11:45

В Одесі слідчу поліції піймали на "вирішенні питання" для ухилянта

29 січня 2026, 11:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Київський районний суд Одеси визнав винною слідчу поліції у корупційному злочині. Вона обіцяла чоловіку вирішити питання щодо його виїзду за кордон

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Як відомо з матеріалів справи, слідча одного з підрозділів поліції Одеської області, яка на момент подій мала спеціальне звання підполковника, упродовж 2024-2025 років пропонувала чоловіку "допомогти" незаконно виїхати за кордон.

Познайомились вони під час побутового візиту майстра з ремонту техніки. Коли поліцейська дізналась, що він не має законних підстав для виїзду за кордон, вона почала переконувати його у своїх зв'язках. Відомо, що вона пропонувала йому декілька варіантів:

  • оформлення фіктивних документів про непридатність до військової служби;
  • перетин кордону поза пунктами пропуску;
  • виїзд через офіційний пункт пропуску у супроводі "потрібних осіб".

Найдорожчий варіант вона оцінила в 25 тисяч доларів. Ця схема передбачала вплив на службових осіб ТЦК, а також прикордонників. Частину грошей жінка планувала передати третім особам.

На суді вона визнала свою провину, щиро розкаялася та просила суворо її не карати. Суд призначив їй покарання у вигляді штрафу в розмірі 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 34 000 гривень.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ухилення від мобілізації корупціонери Одеська область
$4500 за "відстрочку": на Хмельниччині повідомили про підозру лікарю та посередниці
28 січня 2026, 08:39
6 тисяч доларів за зняття з розшуку: у Тернополі комунальник влаштував бізнес на ухилянтах
26 січня 2026, 11:10
Втік прямо з авто, коли їхав до пункту збору: на Полтавщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації
23 січня 2026, 19:55
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Міноборони відреагувало на ситуацію з виїздом колишнього військовополоненого за кордон
29 січня 2026, 14:12
На Одещині чоловік побив палицею безпритульного пса
29 січня 2026, 13:55
Еліна Світоліна зупинилася на півфіналі Australian Open-2026
29 січня 2026, 13:36
В Україні офіційно затвердили довідник рідкісних захворювань: що потрібно знати
29 січня 2026, 13:16
2 тисячі "зелених" за вплив на ТЦК: у Харкові викрили ділка, який вигадав заробіток на ухилянтах
29 січня 2026, 13:15
На Київщині собака напала на 8-річного хлопчика
29 січня 2026, 12:55
1 713 ударів за добу на Донеччині: загинув працівник газової служби
29 січня 2026, 12:29
На Київщині водолази дістали з озера частину дрона з 1,5 кг вибухівки
29 січня 2026, 12:09
613 будинків у Києві досі без тепла після ворожих атак
29 січня 2026, 12:05
Інформатор РФ у ВМС: СБУ зірвала повітряний удар по підрозділах із морськими дронами
29 січня 2026, 11:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Остап Дроздов
Валерій Чалий
Олег Саакян
Всі блоги »