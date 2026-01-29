На Житомирщині сміттєвоз наїхав на пенсіонерку – жінка загинула

Фото: Національна поліція

В Андрушівці Житомирської області під колесами сміттєвоза загинула пенсіонерка. Правоохоронці проводить розслідування

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася 28 січня близько 13:20 на вулиці Заводській в Андрушівці.

За попередньою інформацією, 49-річний водій вантажного сміттєвоза, житель Бердичівського району, рухаючись заднім ходом, здійснив наїзд на жінку, яка перебувала на проїзній частині дороги.

Унаслідок ДТП 74-річна місцева жителька загинула на місці події від отриманих травм.

Слідчі розпочали досудове розслідування. Наразі триває встановлення всіх причин та обставин трагедії.

Правоохоронці закликають водіїв бути особливо уважними під час руху поблизу пішохідних зон та прибудинкових територій, дотримуватися безпечної швидкості та постійно контролювати дорожню обстановку.

Також поліцейські звертаються до пішоходів із проханням:

виходити на проїзну частину лише переконавшись у безпечності своїх дій,

не наближатися до спецтранспорту під час його роботи,

уникати перебування поблизу транспортних засобів, що рухаються заднім ходом.

