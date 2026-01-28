17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон

У середу, 28 січня, на пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники не дозволили виїхати за межі України колишньому військовослужбовцю Євгену Шибалову, який перебував у російському полоні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Євгена у соцмережі Фейсбук.

Чоловік розповів, що прямував рейсовим автобусом до Варшави, щоб згодом прийняти участь у конференції у Гарварді, куди був запрошений.

"Сьогодні на КПВВ "Рава-Руська" український кордон перетинав рейсовий автобус на Варшаву. Усі пасажири автобусу мали нормальні ухилянтські ксіви. Крім мене. З усіх в армії служив тільки я… і мене єдиного за кордон не випустили", – йдеться у повідомленні.

За словами пана Євгенія, колишні військовополонені не підлягають обовʼязковий мобілізації. А з іншого – колишні полонені мають право повернутися до війська добровільно, тож формально лишаються військовозобовʼязаними.

"Мав їхати до Гарварду на конференцію, будучи щиро впевненим, що всі пережиті випробування відкривають мені кордон. Але х** там", – додав чоловік.

Як повідомлялось, на Львівщині чоловік намагався провезти через кордон IPhone на 2 млн грн під виглядом вживаного одягу.

27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
