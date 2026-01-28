Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
У середу, 28 січня, на пункті пропуску «Рава-Руська» прикордонники не дозволили виїхати за межі України колишньому військовослужбовцю Євгену Шибалову, який перебував у російському полоні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Євгена у соцмережі Фейсбук.
Чоловік розповів, що прямував рейсовим автобусом до Варшави, щоб згодом прийняти участь у конференції у Гарварді, куди був запрошений.
"Сьогодні на КПВВ "Рава-Руська" український кордон перетинав рейсовий автобус на Варшаву. Усі пасажири автобусу мали нормальні ухилянтські ксіви. Крім мене. З усіх в армії служив тільки я… і мене єдиного за кордон не випустили", – йдеться у повідомленні.
За словами пана Євгенія, колишні військовополонені не підлягають обовʼязковий мобілізації. А з іншого – колишні полонені мають право повернутися до війська добровільно, тож формально лишаються військовозобовʼязаними.
"Мав їхати до Гарварду на конференцію, будучи щиро впевненим, що всі пережиті випробування відкривають мені кордон. Але х** там", – додав чоловік.
