Ілюстративне фото

В Україні ще з початку минулого тижня дорожчає картопля. При цьому представники гуртових компаній дедалі частіше повідомляють про нестачу якісної картоплі у місцевих виробників

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Через відчутне скорочення пропозиції на тлі стабільного попиту в Україні дорожчає картопля. Ціна вже зросла до рівня 7-13 гривень за кілограм. Це на 16% дорожче, аніж було у першій декаді січня.

Водночас частина виробників також пов'язує проблеми з якістю та нестабільну пропозицію з несприятливими погодними умовами під час збирання врожаю у 2025 році. Через тривалі дощі погіршився товарний вигляд картоплі та її лежкість.

Зазначається, що попри поточне подорожчання зараз картопля в Україні на 60-65% дешевша, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що також кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм