17:31  28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 22:55

В Україні дорожчає морква: скільки тепер платити за кілограм

28 січня 2026, 22:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні скоротилась пропозиція моркви від вітчизняних виробників. Як наслідок, ціна на популярний овоч зростає

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на сьогодні українські фермери продають моркву за ціною не нижче 6 – 12 гривень за кілограм. Це в середньому на 15% дорожче, аніж минулого тижня. Водночас власники якісної продукції не поспішають з продажами, очікуючи подорожчання.

Експерти пояснюють подорожчання скороченням пропозиції на ринку. Крім того, обсяги некондиційної моркви помітно зменшилися, що дало змогу виробникам підвищити ціни на продукцію вищої якості.

Зазначається, що попри це подорожчання морква в Україні зараз на 70% дешевша, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що також кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціна овочі
Ціни на картоплю в Україні зростають: скільки тепер коштує кілограм
28 січня 2026, 22:35
В Україні продовжують дорожчати яйця: скільки тепер коштує штука
20 січня 2026, 00:55
В Україні дорожчає популярний овоч з борщового набору: які тепер ціни
20 січня 2026, 00:35
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Армія РФ практично повністю контролює Мирноград на Донеччині
28 січня 2026, 23:06
Збірна України з футзалу вийшла у чвертьфінал Євро-2026
28 січня 2026, 22:55
Енергетикам вдалося зробити неможливе: у Києві буде більше світла
28 січня 2026, 22:37
Ціни на картоплю в Україні зростають: скільки тепер коштує кілограм
28 січня 2026, 22:35
Допоки Буковель тоне в самовдоволенні на широку ногу – війна триватиме безкінечно довго
28 січня 2026, 22:23
ОСББ отримають до 300 тис. грн. на закупівлю енергообладнання
28 січня 2026, 22:09
Українська біатлоністка здобула "золото" на чемпіонаті Європи-2026
28 січня 2026, 21:55
Три роки ґвалтував власних доньок: на Волині судили батька-тирана
28 січня 2026, 21:35
У Резерв+ запрацювала нова функція
28 січня 2026, 21:18
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Валерій Чалий
Олексій Гончаренко
Олег Саакян
Всі блоги »