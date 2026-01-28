Ілюстративне фото

В Україні скоротилась пропозиція моркви від вітчизняних виробників. Як наслідок, ціна на популярний овоч зростає

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Станом на сьогодні українські фермери продають моркву за ціною не нижче 6 – 12 гривень за кілограм. Це в середньому на 15% дорожче, аніж минулого тижня. Водночас власники якісної продукції не поспішають з продажами, очікуючи подорожчання.

Експерти пояснюють подорожчання скороченням пропозиції на ринку. Крім того, обсяги некондиційної моркви помітно зменшилися, що дало змогу виробникам підвищити ціни на продукцію вищої якості.

Зазначається, що попри це подорожчання морква в Україні зараз на 70% дешевша, якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року.

Нагадаємо, що також кілограм ріпчастої цибулі "додав" у вартості з 5 – 7 до 6 – 8 гривень. Огірки дорожчають вже другий тиждень поспіль: на цей раз ціна зросла зі 130-180 до 135-180 гривень за кілограм