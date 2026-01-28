16:19  28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
16:06  28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
11:45  28 січня
У Дніпрі чоловік їздив містом на BMW під наркотиками
28 січня 2026, 16:06

Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні

28 січня 2026, 16:06
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Завтра в Україні ще буде тепло, а із 30-го січня почне заходити потужний антициклон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди від Наталки Діденко.

За ї словами, 29-го січня повсюди в Україні – мокрий сніг та дощ.

Температура повітря і вночі, і вдень близько нуля або невеликі "плюси", у південній частині +4…+7, в Криму +7…+14 градусів.

У п’ятницю, 30-го січня, почне холоднішати на півночі, а 31-го січня – 1 лютого холодне повітря пошириться практично повсюди.

"Пік морозів, за попередніми прогнозами, прийдеться на 1-3 лютого, нічна температура повітря може досягати тими днями, тобто, ночами, -15…-24 градусів, у північній частині, можливо, і нижче", – зазначає Н.Діденко.

Як повідомлялось, в Україну йде потепління до +14 градусів. Протягом 28-29 січня в Україні скрізь очікується відлига.

27 січня 2026
