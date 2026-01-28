Три роки ґвалтував власних доньок: на Волині судили батька-тирана

Ілюстративне фото

На Волині судили чоловіка, який упродовж трьох років ґвалтував власних доньок. Стало відомо, який вирок ухвалив суд

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Слідство довело, що протягом 2021-2024 років 34-річний чоловік неодноразово ґвалтував рідних доньок, починаючи з 8-річного віку. Внаслідок цього одна з дівчат також отримала тілесні ушкодження. Батько погрожував, щоб діти нікому не розповідали, а також карав за будь-яку непокору.

Про це стало відомо, коли старша з дівчаток намагалася вчинити самогубство.

"У справах про сексуальні злочини проти дітей покарання має бути максимально суворим. Особливо коли такі дії вчиняє той, хто мав би захищати цих дівчаток, а натомість зруйнував їхнє дитинство – рідний батько. Цей вирок – це не лише питання справедливості для двох потерпілих, це чіткий сигнал суспільству: злочини проти дітей – неприпустимі і отримають належну реакцію держави", - зауважив керівник Волинської обласної прокуратури Максим Роговенко.

Суд призначив покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі затримали чоловіка, який кілька років ґвалтував племінницю та фільмував це на відео. Суд взяв 41-річного зловмисника під варту без альтернативи внесення застави. Чоловіку загрожує до 15 років тюрми.