28 січня
Скандал на Львівщині: колишнього військовополоненого не випустили за кордон
28 січня
Чернігів залишиться без гарячої води
28 січня
Синоптикиня попередила про сильний мороз в Україні
28 січня 2026, 20:35

На Дніпропетровщині автобус протаранив три автівки

28 січня 2026, 20:35
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 28 січня на трасі Дніпро-Кривий Ріг. У місцевих Telegram-каналах з'явились кадри з місця інциденту

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Попередньо водій Renault почав зменшувати швидкість. За ним тоді їхало авто Suzuki, яке теж починало гальмувати. Водій автобуса, який їхав за цими двома іномарками не врахував дорожню обстановку і врізався у Suzuki, яке згодом зіткнулось з Renault. При цьому Renault Master врізався у припаркований службовий автомобіль.

Відомо, що водій автобуса отримав травми. Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Хмельниччині суд розглядав справу про ДТП, у якій внаслідок зіткнення автобуса SETRA та мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter загинули десятеро людей. Ще шестеро людей отримали травми.

ДТП аварія поліція Дніпро
