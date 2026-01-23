У Дії не працюватимуть деякі сервіси: названо причину

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В суботу та неділю, 24-25 січня, у Дії не працюватимуть сервіси, пов'язані з виплатами та допомогою

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний сайт Дії.

Як зазначається, це пов'язано з технічним оновленням у системі соціальної сфери.

Протягом вказаних дат на порталі будуть недоступні такі послуги:

Скасування довідки ВПО

Опіка та піклування над дитиною: реєстрація кандидатом

Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом

Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків

Консультація з усиновлення дитини

Усиновлення: реєстрація кандидатом, продовження кандидатства або зняття з обліку

Крім того, тимчасово не працюватимуть:

Базова соціальна допомога

Комплексна допомога для ВПО

Зміна адреси фактичного проживання ВПО

Скасування довідки ВПО

Довідка ВПО

Раніше ми повідомляли про те, які послуги з'являться у Дії в 2026 році. Наразі на порталі українцям доступні вже понад 160 різних послуг.