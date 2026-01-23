У Дії не працюватимуть деякі сервіси: названо причину
В суботу та неділю, 24-25 січня, у Дії не працюватимуть сервіси, пов'язані з виплатами та допомогою
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційний сайт Дії.
Як зазначається, це пов'язано з технічним оновленням у системі соціальної сфери.
Протягом вказаних дат на порталі будуть недоступні такі послуги:
- Скасування довідки ВПО
- Опіка та піклування над дитиною: реєстрація кандидатом
- Прийомні батьки, батьки-вихователі: реєстрація кандидатом
- Стати другим з батьків-вихователів чи прийомних батьків
- Консультація з усиновлення дитини
- Усиновлення: реєстрація кандидатом, продовження кандидатства або зняття з обліку
Крім того, тимчасово не працюватимуть:
- Базова соціальна допомога
- Комплексна допомога для ВПО
- Зміна адреси фактичного проживання ВПО
- Скасування довідки ВПО
- Довідка ВПО
Раніше ми повідомляли про те, які послуги з'являться у Дії в 2026 році. Наразі на порталі українцям доступні вже понад 160 різних послуг.
