Українська біатлоністка здобула "золото" на чемпіонаті Європи-2026
Перше "золото" України на чемпіонаті Європи 2026 принесла біатлоністка Анастасія Меркушина. Вона стала чемпіонкою в індивідуальній гонці
Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.
Анастасія Меркушина принесла Україні перше "золото" на чемпіонаті Європі цього року. Це результат індивідуальної гонки серед жінок. У гонці брали участь чотири представниці української збірної: Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна, Лілія Стеблина.
Анастасія Меркушина завершила гонку з "чистою" стрільбою. Спортсменка не заробила жодної штрафної хвилини. Також вона показала швидкострільність у топ-15.
