Українська біатлоністка здобула "золото" на чемпіонаті Європи-2026

Фото: Суспільне

Перше "золото" України на чемпіонаті Європи 2026 принесла біатлоністка Анастасія Меркушина. Вона стала чемпіонкою в індивідуальній гонці

Про це повідомляє "Суспільне", передає RegioNews.

Анастасія Меркушина принесла Україні перше "золото" на чемпіонаті Європі цього року. Це результат індивідуальної гонки серед жінок. У гонці брали участь чотири представниці української збірної: Валерія Дмитренко, Анастасія Меркушина, Надія Бєлкіна, Лілія Стеблина.

Анастасія Меркушина завершила гонку з "чистою" стрільбою. Спортсменка не заробила жодної штрафної хвилини. Також вона показала швидкострільність у топ-15.

Нагадаємо, раніше перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла росіянку Мірру Андрєєву в матчі 1/8 фіналу Australian Open і вперше цього сезону вийшла у чвертьфінал турніру.