На Херсонщині через обстріли отримали поранення пʼятеро людей
Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 40 населених пунктів Херсонської області
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 12 приватних будинків.
Також окупанти понівечили магазин, газову трубу, складське приміщення, господарчі споруди, сільгосптехніку, маршрутне таксі та приватні автомобілі.
Упродовж доби через російські удари дістали поранення пʼятеро людей.
