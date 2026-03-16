Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В ніч на 16 березня російські військові понад 10 разів атакували два райони області артилерією та безпілотниками

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині росіяни били по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені оселі. Дістала поранень 71-річна жінка.

На Синельниківщині ворог поцілив по Васильківській і Петропавлівській громадах. Зайнялися приватні будинки, господарські споруди та агрофірма.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок обстрілу Запоріжжя 14 березня зросла до двох – в лікарні помер 17-річний хлопець.